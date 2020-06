17.000-Euro-Rechnung: A1 lenkt ein, aber Kunde schuld

Der Kunde hafte für den Zeitraum, bis eine Sicherheitssperre greife. Im aktuellen Fall hatte der Student die Sperre erst am Nachmittag nach dem Diebstahl - ihm wurde das Handy um fünf Uhr früh entwendet - in die Wege geleitet. Laut A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm habe das Warnsystem wegen hohen Kosten bei A1 bereits früh angeschlagen. Bis der spanische Mobilfunkbetreiber reagierte, seien innerhalb der drei Stunden bereits die hohen Gebühren angefallen.

"Im Klartext heißt das also, Kunden sind bis zu dieser Sicherheitssperre für die bis dahin geführten Gespräche haftbar - auch wenn diese von Dritten geführt wurden. Da die Telefongespräche in Spanien - also bei einem anderen Betreiber - stattgefunden haben, werden sie auch von dort an A1 weiterverrechnet", teilte Dandrea-Böhm auf Nachfrage der futurezone. Sie stellte zudem klar, dass Kunden ab dem Zeitpunkt keine Kosten mehr entstehen, sobald sie die Sperre des Handys veranlassen.