“3D-Druck mangelt es an Nützlichkeit im Alltag”

Um den 3D-Druck ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype entstanden. Viele Enthusiasten sehen in der Technologie den Weg in eine Zukunft abseits der heute vorherrschenden industriellen Massenproduktion, in der jeder Konsument auch gleichzeitig ein Produzent ist, der seine eigenen Waren zuhause selber drucken kann. Auch der österreichische 3D-Druck-Enthusiast Peter Purgathofer von der Universität Wien glaubt an das Potenzial der additiven Fertigungstechnik, sieht die Entwicklung aber differenzierter. Die futurezone hat dem Informatiker im Vorfeld seines Vortrags bei der PRINT3Dfuture-Konferenz, die am 27.3. in Wien stattfindet, ein paar Fragen gestellt.

“Die mangelnde Nützlichkeit im Alltag ist heute die größte Hürde des 3D-Drucks auf dem Weg zu einer massentauglichen Technologie. Es wird noch mehr als zehn Jahre dauern, bis entsprechende Geräte in Privathaushalten mehr als nur Spielzeug sein werden”, so der Informatiker. Die heute verfügbaren Geräte leiden nämlich noch an einigen Kinderkrankheiten. Sie sind teuer, schwer einzurichten und zu bedienen sowie für die Produktion nützlicher Gegenstände nur bedingt geeignet. Geräte für den Privatgebrauch können heute fast ausschließlich Kunststoff verarbeiten, meist in nur einer Farbe und mit unzureichender Genauigkeit.