Unterirdische Leitung liefert Strom an eine Million Haushalte

Großstädte wie New York City mit ausreichend nachhaltiger Energie zu beliefern, wird eine der Herausforderung der kommenden Jahre werden. Die Metropole am Hudson River hat sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, ihren Energiehaushalt bis 2030 zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.

Leistung ist komplett unterirdisch

Die Betreiber haben sich dazu entschlossen, die Kabel komplett unterirdisch beziehungsweise unter Wasser zu verlegen. Wo es möglich ist, folgt die Stromleitung den Verlauf von Flüssen, Seen und anderen Wasserwegen.

Die Route startet in der Nähe von Montreal in Kanada und geht geradewegs gen Süden in Richtung New York City. Teile der Leitung werden im Hudson River und dem Lake Champlain verlegt. Bis 2026 soll die als "Champlain Hudson Power Express" (CHPE) bezeichnete Hochspannungsleitung ihren Vollbetrieb aufgenommen haben.

Durch die nachhaltige Energieversorgung der Millionenmetropole erwartet man sich eine deutliche Reduktion schädlicher Emissionen. Die diesbezüglichen Einsparungen der CHPE sollen ähnlich hoch sein, als wenn man 44 Prozent der Pkw aus New York City verbannen würde.