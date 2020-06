A1-Campus soll "Internet für Alle" bringen

Vierte Welt

"Unser Bildungssystem ist leider immer noch im Knappheits-Bereich angesiedelt", begründet Ursula Maier-Rabler, Professorin für Internettechnologien und Gesellschaft an der Uni Salzburg, das Engagement von A1 und seinen Partnern. Ein großer Teil der Bevölkerung sei dadurch von der Informations- und Netzwerkgesellschaft ausgeschlossen. Es ist gar die Rede von einer "Vierten Welt". Mit "Internet für Alle" sollen nun Barrieren abgebaut, die Medienkompetenz für das Internet gestärkt und Verwirklichungschancen geschaffen werden.

Die Partner der Initiative hegen große Hoffnungen: Für die Caritas stehen etwa die Zugangschancen für Arbeitslose zum Arbeitsmarkt im Vordergrund, das Kinderbüro der Uni Wien möchte mit dem Projekt Kinder zum aktiven Gestalten des Internet animieren und eine betreute Einführung in das Web anbieten. Die Informationsstelle Safer Internet möchte am Campus Eltern und Lehrer über Gefahren im Internet aufklären, der Verein Seniorkom.at wünscht sich gekonnt surfende Pensionisten, die über das Netz neue Leute kennenlernen. A1 bietet seinen Mitarbeitern - vom Vorstand bis zum Lehrling - die Chance, zwei Tage lang am Projekt mitzuarbeiten und auf Tuchfühlung mit dem "Markt" (so Ametsreiter) zu gehen. Sie sollen sowohl ihr eigenes Wissen vermitteln, als auch Ideen der Workshop-Teilnehmer aufgreifen.

Roadshow

Neben dem Campus wird es auch eine Art Roadshow geben. "Internet für Alle on Tour" macht im Herbst an mehreren Orten in Niederösterreich und Burgenland Stopp. In Zukunft soll österreichweit Chancengleichheit in der digitalen Welt hergestellt werden. Für A1 ist es ein langfristiges Projekt, das bei Erfolg ausgebaut werden soll. Der erste Workshop am Campus in der Engerthstraße 169 wird am 3. Oktober stattfinden. Geöffnet wird wochentags um 8:30 Uhr, von 14 bis 18 Uhr stehen die Internetterminals für jeden Besucher offen bereit. Über das gesamte Workshop-Programm kann man sich auf der "Internet für Alle"-Webseite informieren.