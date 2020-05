A1 erweitert Angebot für Generation 60 plus

A1 will in Zukunft noch stärker auf die Bedürfnisse der Generation 60 plus eingehen und startet daher mit neuen Services, die speziell auf diese Zielgruppe abgestimmt sind. Mittlerweile haben 30 Prozent der über 60-Jährigen in Österreich ein Smartphone und gut 50 Prozent surfen im Internet. “Das ist eine wichtige Zielgruppe, in der die Internetnutzung immer stärker steigt”, sagt Alexander Sperl, Marketinvorstand bei A1, im Rahmen eines Pressegesprächs. Man wolle der Generation 60 plus daher weiter entgegenkommen und Hilfestellungen beim Einstieg in die “neuen Medien” bieten.

Unter dem Motto “Barrieren abbauen” bietet A1 der Altersgruppe ab sofort einen kostenlosen “Komfortservice”, sprich, A1-Techniker helfen beim Einrichten von Internet, E-Mailadresse, Verbindung von Tablet mit dem WLAN, etc. Auch in punkto Smartphones werden spezielle Angebote für die ältere Generation gestartet. So soll etwa das Samsung-Handy Galaxy S4 mini mit dem kostenlosen Komfortservice an die Zielgruppe gebracht werden. Dabei bietet man etwa einen so genannten “Easy Mode” an, bei dem spezielle Einstellungen dafür sorgen, dass beispielsweise die Schriften größer angezeigt werden.