Achtung vor Fake-WM-Gewinnspiel auf WhatsApp

Wer eine WhatsApp-Nachricht von einem seiner Freunde bekommt, in der kostenlose WM-Karten versprochen werden, sollte besser noch einmal extra nachfragen. Derzeit gibt es massive Betrugsversuche rund um die Fußball-WM in Russland, wie „Mimikama“ warnt.

" Adidas verlost heute 2x10 WM-Tickets (Finale!), 5000 Trikots und 5000 Paar Schuhe!" heißt es in den geteilten Nachrichten. Der Sportartikelhersteller von Adidas hat mit dem Gewinnspiel aber nichts zu tun. Stattdessen wollen Betrüger an Daten herankommen.

Klickt man auf den Link, der in der Nachricht mitgeschickt wird, landet man auf einer Website, die zu dem Fake-Gewinnspiel führt und man wird damit selbst zum Opfer und von seinem Account aus wird das Fake-Gewinnspiel dann weiterverbreitet.

In weiterer Folge taucht dann ein Fenster auf, in dem man seine persönlichen Daten eingeben muss. Spätestens hier sollten Sie auf gar keinen Fall etwas eintragen, sondern das Fenster einfach schließen. Empfohlen wird Nutzern, gar nicht erst auf den Link in der WhatsApp-Nachricht draufzuklicken.