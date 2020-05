Ältere Generation in Online-Netzwerken am Vormarsch

Männer über 60 Jahre haben im Jahresvergleich zu 2012 deutlich häufiger zu sozialen Netzwerken gefunden als Frauen in der selben Altersgruppe. Bei Männern stieg der Anteil um neun Prozentpunkte, während er bei Frauen gleich hoch blieb. „Fast jeder dritte Mann über 60 Jahren ist mittlerweile im Web 2.0 aktiv, während es bei Frauen nicht einmal jede vierte ist. War der Abstand der Geschlechter 2012 noch nicht sichtbar, ist er 2013 sehr deutlich geworden“, meinte Unterhuber.

Vor allem die unter 20-Jährigen sind seit 2012 deutlich häufiger in mehr als nur einem sozialen Netzwerk aktiv. Waren es im Vorjahr noch 18 Prozent der 15- bis 19-Jährigen, die angegeben haben, in „mehreren sozialen Netzwerken angemeldet“ zu sein, waren es 2013 bereits 28 Prozent der Jugendlichen. Diese Altersgruppe ist auch am häufigsten in sozialen Netzwerken online, nämlich 44 Prozent von ihnen chatten, posten oder teilen Statusmeldungen „mehrmals täglich“.