Ärger für Wetter-Apps: Google dreht kostenlose Schnittstelle ab

Es ist aber naheliegend, dass der Konzern mit der Umstellung verhindern will, dass Schindluder mit Gratis-Wetterapps getrieben wird. in der Vergangenheit wurden immer wieder Fälle bekannt, in denen derartige Anwendungen Malware verbreitet oder die Daten ihrer Nutzer gestohlen haben. Für App-Entwickler gibt es aber durchaus alternative Quellen für Wetterdaten. Diese sind aber in den meisten Fällen ebenfalls kostenpflichtig.