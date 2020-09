Affe klaut Handy und macht Selfies

Affen-Selfies

Zackrydz begann nach eigenen Angaben nach seinem Smartphone zu suchen, rief seine Nummer an - und siehe da, es klingelte aus einem angrenzenden Stück Regenwald, wo das Gerät unter einer Palme lag. Ein Blick in die Foto- und Videogalerie sorgte dann für die große Überraschung: Der Primat hatte sich offenbar - wenn auch zumeist unscharf - selbst fotografiert und in einem Baum sitzend Videos gedreht. In einer Szene, die das Innere seines Mundes zeigt, versucht der tierische Bandit offenbar sein Diebesgut zu essen, ohne Erfolg.

Der Student postete Videos mit den Selfies des Äffchens in den sozialen Netzwerken. Allein sein Tweet wurde bereits 5.000 Mal geteilt. Wie das Tier ins Haus gekommen war und die Umstände der Filmaufnahmen blieben aber unklar.

Rechte am eigenen Bild

Vor einigen Jahren hatte ein Fotograf schon mal ein inzwischen berühmtes Selfie eines Affen veröffentlicht. Das Tier hatte die Kamera entwendet und ein Foto geschossen. Die Tierschutzorganisation Peta hatte im Anschluss Urheberrechtsansprüche im Namen des Affen geltend gemacht. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hatte ein US-Gericht entschieden, dass der Affe keinen Copyright-Anspruch hat, der Fotograf willigte ein, 25 Prozent der Einnahmen durch das Foto für den Schutz der Affen zu spenden. Der Rechtsstreit hatte ihn aber in massive finanzielle Schwierigkeiten gebracht.