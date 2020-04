AI Meme Generator sorgt für Lacher im Internet

Memes haben besonders in der Corona-Krise für gute Unterhaltung und Laune gesorgt. Jetzt könnten sie vielleicht noch lustiger und auch schräger werden. Denn der Meme Generator von Imgflip erzeugt auf der Seite „This Meme Does Not Exist“ nun mithilfe künstlicher Intelligenz seine eigenen Memes. Dort befinden sich die beliebtesten Vorlagen der letzten Dekade.

Für richtig gute Beispiele braucht man aber ein wenig Geduld, denn nicht alle Vorlagen machen Sinn. Für die Schriftzüge hat Imgflip-Gründer Dylan Wenlau laut Mashable die Plattformen für maschinelles Lernen „Tensorflow" und "Keras“ verwendet.

Lustige Memes

Die AI-Memes, die vom AI-Generator ausgespuckt werden, sorgen im Internet nicht nur für Verwirrung, sondern auch für Lacher. Die futurezone präsentiert die „besten“.

Der Unterschied, wenn man ein Fortritte-Spiel gewinnt, oder einen Streit.