Alan Turing: 100. Geburtstag des Codeknackers

Als Alan Turing am 8. Juni 1954 tot in seinem Haus gefunden wird, liegt ein angebissener Apfel neben seinem Bett. Selbstmord durch Zyanidvergiftung, befindet der Gerichtsmediziner später, angeblich werden Spuren des Giftes an dem Apfel entdeckt. Mit einer verzweifelten Tat endete das Leben des wichtigsten Theoretikers der Computerwissenschaft, der im Zweiten Weltkrieg die Nazi-Chiffriermaschine „Enigma" entschlüsselte. Dass er aus seiner Homosexualität kein Hehl machte, wurde Turing im puritanischen England zum Verhängnis. Am Samstag wäre er hundert Jahre alt geworden.

Bücher zur Quantenmechanik

Der am 23. Juni 1912 in London geborene Turing schmökert schon als Teenager in Einsteins Relativitätstheorie und Büchern zur Quantenmechanik. Er ist ein Einzelgänger: Eine 1923 von der Mutter gezeichnete Skizze zeigt einen kleinen Jungen mit Hockeyschläger in der Hand, der lieber den Blumen beim Wachsen zuschaut, als mit Freunden zu spielen.

Im Alter von nur 24 Jahren entwirft der eigenwillige Forscher nach dem Studium in Cambridge und Princeton in einem Aufsatz das Konzept der Turing-Maschine und damit die Grundlage für die Entwicklung von Computern. Er beschreibt das abstrakte Modell eines Rechners, der mit nur drei Operationen - Lesen, Schreiben und dem Bewegen des Lesekopfes - sämtliche berechenbare Probleme lösen kann. „Das Modell ist heute immer noch die Grundlage jedes Informatik-Lehrbuchs", sagt der Mathematiker Günter M. Ziegler von der Freien Universität Berlin.

Führender Kopf der Codeknacker

Im Zweiten Weltkrieg wird der britische Geheimdienst auf Turing aufmerksam: Im abgeschiedenen Bletchley Park bei London wird der Mathematiker zum führenden Kopf der Codeknacker, denen es gelingt, „Enigma" zu überlisten. Die mechanische Chiffriermaschine der Deutschen mit ihren - je nach Modell - mehr als 200 Trilliarden Verschlüsselungsmöglichkeiten gilt bis dahin als unüberwindbar.

Turing und seine Kollegen suchen gezielt nach Schwachstellen und versuchen den Code zu verstehen, indem sie nach gängigen Formulierungen wie „Oberkommando der Wehrmacht" oder „Heil Hitler" fahnden. Mit dem Computerschrank „Colossus" können ab 1943 Nachrichten über deutsche Manöverbewegungen binnen Minuten entschlüsselt werden - ein kriegsentscheidender Beitrag.

Von Turings Erkenntnissen profitiert bis heute die Kryptographie, etwa wenn es um Sicherheitskonzepte für Online-Banking geht. „Wissenschaftlich war Turing unbestritten ein Gigant", sagt Ziegler.