Aliens und Sonnenstürme: Geschlossenes US-Observatorium sorgt für Spekulationen

Aliens und Sonnenstürme

So wird etwa spekuliert, dass die Forscher an dem Observatorium außerirdische Lebensformen entdeckt haben könnten. Auch von zwei riesigen geheimnisvollen Objekten, die an der Sonne vorbeigezogen sein sollen, ist die Rede. Weil kurz nach der Evakuierung von der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) vor einem Sonnensturm gewarnt wurde, werden auch Zusammenhänge mit der Sonnenaktivität hergestellt. In der Zwischenzeit wurde das Gelände mehrmals von Drohnen überflogen. Aufnahmen davon kursieren auf YouTube: