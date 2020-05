Amazon liefert in USA auch am Sonntag aus

Passenderweise am Sonntagabend kündigte Amazon an, dass seine “ Prime”-Kunden Bestellungen zukünftig in ausgewählten Städten auch am Sonntag beziehen können, berichtet AllThingsD. Der neue Dienst soll ab sofort in New York und Los Angeles gestartet werden und nächstes Jahr “einen großen Teil der US-Population” erreichen. Unter den dann inkludierten Städten sind etwa Dallas, Houston, New Orleans und Phoenix.

“Wenn du ein Amazon Prime Mitglied bist, kannst du am Freitag einen neuen Rucksack für deine Kinder bestellen und ihn am Sonntag bereits vollpacken”, sagt Amazon-Sprecher Dave Clark in einer Stellungnahme. Für die Sonntags-Zustellung koopertiert Amazon mit dem US Postal Service. Dessen Vertreter Patrick Donahoe spricht von einer Dienstleistung für “Kunden wie Amazon” und schließt damit Kooperationen mit weiteren Versandhändlern nicht aus.