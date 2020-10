Amazon-Mitarbeiter haben Kundendaten illegal weitergegeben

"Ihre E-Mail-Adresse wurde von einem Amazon-Angestellten entgegen unserer Richtlinien an eine Drittpartei verraten", heißt es in einem E-Mail, das einige Kunden des Online-Händlers in den vergangenen Tagen erhalten haben.

"Daraufhin haben wir den Angestellten gefeuert, haben sie dem Gesetzesvollzug übergeben und unterstützen deren Strafverfolgung. Keine anderen Information zu ihrem Konto wurde geteilt. Sie müssen nichts unternehmen. Wir entschuldigen uns für diesen Vorfall."