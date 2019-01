Was Amazon alles über uns weiß

Das Datenanalyseprogramm von Letty hat all die Datensätze dann ausführlich durchforstet. Anhand der Daten lässt sich etwa auch feststellen, wann die Datenschutzaktivistin wo gewesen ist, wo sie im Urlaub war (etwa auf den Bahamas), wann sie wohin gependelt ist, wann sie ihre Eltern besucht hat. Es haben sich aber auch die Tage zuordnen lassen, an denen Nocun in der Bibliothek saß und zwischendurch nach einem Buch gesucht hat. Zudem wurden die Websites erfasst, auf denen Nocun vor und nach dem Besuch auf Amazon zugange war.

Dadurch, dass die genaue Uhrzeit vermerkt wird, weiß Amazon auch, wann Nocun nachtaktiv war. "Nur weil ich nachts nicht einschlafen kann und bei Amazon was nachgeguckt habe, heißt das nicht, dass ich möchte, dass ein Unternehmen eineinhalb Jahre auf Vorrat speichert, wann ich nicht einschlafen konnte“, sagte Nocun dazu.

Falsche Schlüsse

Was Amazon mit den Daten macht, weiß Nocun nicht. Doch die Datenschutzaktivistin, die mit „Die Daten, die ich rief" auch ein Buch zu dem Thema veröffentlicht hat, ist vor allem besorgt darüber, dass das Unternehmen falsche Schlüsse über ihre Persönlichkeit ziehen könnte.



Sie erzählte etwa, dass sie ein Buch übers Kinderkriegen, eines über moderne Beziehungsformen und eines über das Aussteigen auf Amazon gesucht hatte. Doch ihre Suche hatte andere Gründe, als man annehmen könnte: In zwei Fällen kannte sie die jeweiligen Autoren der Bücher und in einem Fall veröffentlichte sie ihr Buch im selben Verlag und wollte schlichtweg nachsehen, was dieser noch in seinem Sortiment hatte.

Zudem habe sie gleich mehrere Bücher über Krebs gesucht. Doch diese würden nichts über ihren eigenen Gesundheitszustand sagen, denn sie hatte lediglich recherchieren wollen, wie hoch der Anteil „esoterischer Quatschbücher“ sei, so die Aktivistin. Ebenso würde sie auf Amazon nach Publikationen zur AfD suchen, die „auf eine rechte politische Gesinnung“ schließen lassen könnten. Gemeinsam mit einem Kochtopf und einer Sturmmaske könnte sie ihr Clickstream als „potentielle Gefährderin“ einordnen.