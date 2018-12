Amazon gab private Alexa-Sprachdateien an Fremden weiter

Amazon speichert alle Sprachdateien zu Fragen, die Nutzer der digitalen Sprachassistentin Alexa stellen. Wie umfangreich diese Sammlung sein kann, ist vielen nicht bewusst. Auch nicht, dass Nutzer den Großteil ihrer Nachrichten durchaus selbst aus ihrer History löschen können. Nun sind die Sprachdateien eines Betroffenen aufgrund eines Fehlers von Amazon in falsche Hände geraten.

Ein Amazon.de-Kunde bekam mit seiner Antwort auf sein Auskunftsbegehren rund 1700 Sprachdateien und eine PDF-Datei mit chronologisch unsortierten Transkripten mitgeschickt, die gar nicht zu seiner Person gehörten. Das berichtet heise.de am Donnerstag. Der Nutzer wandte sich an Amazon sowie an den Heise Verlag. Von Amazon bekam er nie eine Antwort, doch der Download-Link, mit dem ihm die Dateien bereitgestellt worden waren, verschwand kurze Zeit später vom Netz.