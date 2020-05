Amazon-Mitarbeiter wollen dieses Jahr nicht mehr streiken

Nach der Streikwoche beim Online-Versandhändler Amazon soll es in diesem Jahr am Standort Leipzig nach Verdi-Angaben keine Arbeitsniederlungen mehr geben. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Sonntag in Leipzig. Die Beschäftigten im größten deutschen Versandlager in Bad Hersfeld wollen die Aktionen in einer Mitgliederversammlung nach Weihnachten auswerten und erst dann über neue Streiks entscheiden, wie ein Verdi-Bundessprecher sagte. Die Gewerkschaft habe während der Streikwoche auch Mitgliederzuwächse an nicht bestreikten Standorten verzeichnet. Genaue Zahlen wollte er jedoch nicht nennen.