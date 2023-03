Amazon-Paletten voller Schnäppchen: Hier sind Betrüger am Werk

Bei der Abzocke wird meistens kommuniziert, dass Amazon seine Lager leeren will und daher hochpreisige Artikel für einen Schnäppchenpreis verramscht. Es gebe bereits Hunderte glückliche Kund*innen, die ihre Erfahrungen begeistert auf Facebook und Co. teilen.

Wer eine solche Palette kauft, geht leer aus. Nach der Zahlung sind die angeblichen Verkäufer*innen nicht mehr erreichbar, berichtet etwa die deutsche Verbraucherzentrale. "Zwar werden zurück geschickte Waren tatsächlich teilweise palettenweise wieder verkauft. Jedoch nicht, wie in den sozialen Netzwerken angeboten, für wenig Geld an Privatkunden, sondern in großen Mengen an Unternehmen“, erklärt Verbraucherschützerin Heike Teubner. Angebote wie die "Amazon-Palette" oder "Mystery-Boxen" sind daher immer mit Vorsicht zu genießen.

Was tun, wenn man auf Betrug reinfällt?

Wer eine solche Palette oder Mystery-Box bestellt hat, sollte seine Bank kontaktieren. Möglicherweise muss auch die Kreditkarte, mit der man bezahlt hat, gesperrt werden. Wer mit PayPal zahlt, kann das Geld über den Käuferschutz zurückfordern. Bei Nutzung der Funktion "Geld an Freunde oder Familie senden" ist allerdings kein Käuferschutz möglich. Außerdem rät die Watchlist Internet eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten.