Amazon-Event: Neue Echo-Lautsprecher und smarte Mikrowelle

Der Echo Sub ist eine Version, die für sattere Bässe sorgen soll. In Zukunft können mehrere Echo-Produkte gekoppelt werden, um Stereo-Klang zu ermöglichen. Der Echo Sub soll 129 US-Dollar kosten und kommt noch diesen Monat in den USA auf den Markt. Auch der Echo Sub kommt in Stoff gekleidet in die Regale.

