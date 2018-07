Amazon verkauft immer noch Nazi-Gegenstände

Die Gruppen Partnership for Working Families und the Action Center on Race & the Economy haben einen Bericht (PDF) veröffentlicht. Darin wird kritisiert, dass Amazon zu wenig dagegen unternimmt, dass Naziartikel über seine Plattform angeboten werden.

Dazu gehören etwa Sticker des Adlers des Deutschen Reichs und des SS Totenkopfs, die mit den Namen „Nazi eagle sticker“ und „Nazi Totenkopf decal“ gelistet waren. Auch Nazischmuck wurde gefunden, wie etwa ein Hakenkreuz als Halskette, das auf Amazon als „Nazi swastika pendant“ zu finden war.

Besonders problematisch sieht der Bericht, dass bestimmte Produkte auch für Kinder gedacht waren. Als Beispiel wird ein Babystrampler angegeben, auf dem ein brennendes Kreuz zu sehen ist. Dies gilt als Symbol für den Ku Klux Klan. Ebenfalls gefunden wurden ein Fidget Spinner mit einer Naziversion von Pepe den Frosch.