Andrew Keen: „Netzwerke sind nicht sozial“

Themenwechsel: Wie bewerten Sie Ihr 2007 erschienenes Buch “Die Stunde der Stümper”, das sehr unterschiedlich aufgenommen wurde?

Ich glaube, ich habe nicht zu 100 Prozent recht gehabt, aber zumindest in mehr als 50 Prozent der Punkte. Viele Beobachter teilen mittlerweile meine Sicht, dass sich die Medien, Künstler, Musiker und Autoren in einer Krise befinden. Ich habe auch Recht behalten, dass alternative Geschäftsmodelle zum traditionellen Bezahlen von Inhalten weitgehend fehlen. Das Werbemodell funktioniert bei hochqualitativem Content nicht. Wenn man die Huffington Post mit der New York Times vergleicht, sieht man, dass sie lediglich Content neu verpackt, während die NYT weiter hohe Kosten hat, um Stories selbst zu recherchieren. Ich habe außerdem vorausgesagt, dass Buchgeschäfte und Videotheken aussterben werden.

In allen Punkten haben Sie aber nicht Recht behalten.

Zugegeben: Das schwächste Kapitel war das über Problemlösungen. Fast alle von mir vorgeschlagenen Firmen, etwa Joost, sind fehlgeschlagen. Und das Kapitel über Online-Glücksspiele und Online-Pornographie war ziemlich reaktionär.

Sie haben auch geschrieben, dass traditionelle Quellen vertrauenswürdiger sind als Social-Media-Nutzer. Haben etwa die Proteste in Nordafrika, die im Ausland stark via YouTube, Twitter und Facebook miterlebt wurden, geändert?

Das Problem mit Twitter ist, dass es nicht kuratiert wird. Man weiß nie genau, wer da wirklich etwas veröffentlicht. Es gab etwa diesen Mann in der Türkei, der behauptete, als lesbische Syrerin zu bloggen, und er hat viele eine lange Zeit an der Nase herumgeführt. In einem traditionellen Mediensystem wäre er sehr viel schneller aufgeflogen. Ich glaube, dass der wichtigste Faktor Arbeit ist. Das beste Medium ist jenes, in das die meiste Arbeit investiert wird, denn menschliche Arbeit hat signifikanten Wert bei der Erstellung von Inhalten, egal ob sie von einem Redakteur oder einem Toningenieur erledigt wird. Ich will nicht den Umstand feiern, dass sich Menschen, die Technologie nutzen, zwischen Journalisten von ihrem Publikum stellen. Ich will auch nicht, dass sich Autoren und Publikum vermischen und heiße nicht gut, dass diese Trennung, die es im industriellen Zeitalter noch gab, verschwindet.

Wie beurteilen Sie die Rolle von Facebook und Twitter in Nordafrika?

Es besteht kein Zweifel, dass Facebook und Twitter zum Arabischen Frühling beigetragen haben. Aber die Geschichte der Revolution ist noch nicht fertig geschrieben, und langfristig wird sie in Oligarchien oder authoritären Regimen enden. Es gibt nur sehr wenig Anzeichen, dass sich im Nahen Osten echte Demokratie entwickelt. Social Media mag ein wenig helfen, aber selbst in Ägypten, dem vielersprechendsten Land, schaut es nicht gut aus.

Social Media bewegt aus Ihrer Sicht also sehr wenig.

Echte Revolutionen brauchen physisches Engagement der Menschen. Es ist kein Zufall, dass jene Bewegungen des späten 20. Jahrhunderts mit den größten Demokratiebestrebungen in der DDR und Polen stattgefunden haben. Dort gab es ohne Social Media große Solidarität in der Bevölkerung, und diese Solidarität resultierte aus selbstverlegten Büchern, Zeitungen und echten Treffen. Wenn Social Media 1989 in Polen existiert hätte, wäre die Gesellschaft nicht so solidarisch gewesen.

Der britische Premier David Cameron hat offensichtlich trotzdem Angst vor Volksaufständen und will Facebook und Twitter in so einem Fall abdrehen können.

Das ist nicht akzeptabel. Die Realität ist ja, dass man als Vandale, der darüber bei Facebook oder Twitter schreibt, viel leichter geschnappt wird. Ich wette, die Polizei hat während der Riots die Hälfte ihrer Zeit damit verbracht, Social-Media-Seiten zu durchforsten. So fundamentale Probleme einer Gesellschaft kann man nicht einfach damit beantworten, das Internet abzudrehen.

Sind also Staaten gefährlicher als Unternehmen für die Freiheit des Web?

Nein. Ich fürchte Firmen mehr, weil sie dazu tendieren, immer mächtiger zu werden. Die Regierungen in den USA oder England etwa sind sehr schwach. Ich fürchte mich mehr vor Google und Facebook als vor dem Staat, denn sie ziehen im Gegensatz zu bürokratischen Staatsapparaten die smarteren Leute an. Julian Assange hat ja etwa gesagt, Facebook hätte auch von der CIA erfunden werden können, weil man damit jeden zu jeder Zeit observieren kann. Wer nicht beobachtet werden will, sollte nicht im Internet sein. Google ist heute mächtiger als die Stasi in der DDR. Das heißt nicht, dass sie wie die Stasi sind, aber wenn die Firma in der Zukunft von anderen übernommen wird, sieht die Sache anders aus.