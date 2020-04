Ansturm auf Baumärkte: Videos zeigen extrem lange Schlangen

Warnungen vor Ansturm

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) mahnte am Freitag zur Vorsicht: "Die Aufhebung von Beschränkungen könnte zu einem tödlichen Wiederaufleben führen", ohne Österreich ausdrücklich zu erwähnen. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober appelliert an die Bevölkerung: "Mein Appell richtet sich daher an die gesamte österreichische Bevölkerung, diesen ersten Öffnungsschritt maßvoll und verantwortungsvoll zu begehen".