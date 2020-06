Apotheker wollen strengere Regeln für Online-Arzneikäufe

Geht es nach dem Präsident der Berufsvertretung selbstständiger Apotheker, Christian Müller-Uri, soll beispielsweise ein "Nachtdienstausgleichsfonds" etabliert werden. In diesen sollen die Betreiber von Internet-Shops einzahlen müssen, schreibt "trend". Vor jedem Onlineeinkauf von Arzneimitteln soll zudem ein mehrstufiges Webformular ausgefüllt werden, in dem Kunden Risikobewusstsein oder Beratungsleistungen bestätigen, wird gefordert. Um die Logistikkette kontrollieren zu können, solle auch die verpflichtende Kennzeichnung der Pakete als Arzneimittellieferung vorgeschrieben werden, so die stationären Apotheker.

Der Onlinehandel solle grundsätzlich nicht durch zu viele Vorschriften unmöglich gemacht werden, hieß es dazu laut dem Magazin aus dem Gesundheitsministerium.