App für Kinder-Bewertung: Bei schlechten Noten wird Familienbeihilfe gekürzt

Kontrollmechanismus und Kürzung der Familienbeihilfe

" KindSieg ist eine revolutionäre neue App, die Erziehung erstmals öffentlich und transparent messbar macht", so die Selbstbeschreibung einer App, die es eigentlich gar nicht gibt. " KindSieg setzt da an, wo staatliche Kontrollmechanismen zur Qualitätssicherung der Erziehung bisher versagten. Denn mit KindSieg setzen wir da an wo es weh tut, bei der Familienbeihilfe. Fällt ein Kind unter eine bestimmte Marke, so wird automatisch die Familienbeihilfe gekürzt."