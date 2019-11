Schüler können ab sofort ihre Lehrer per App bewerten

„Der glücklichste Beruf ist laut Studien der Friseurberuf. Und warum? Weil Friseure sofort Feedback erhalten“, sagt der 17-jährige Benjamin Hadrigan heute gegenüber zahlreicher Journalisten. In diesen Genuss sollen seiner Meinung nach auch Lehrer kommen. Er hat die im Vorfeld stark umstrittene App „ Lernsieg“ entwickelt. Sie ist ab heute für Android und iOS kostenlos verfügbar. Aufgrund der Rollout-Mechaniken von Google und Apple kann es sein, dass noch nicht alle User die App schon jetzt in den Stores finden.

Schüler ab 10 Jahren können damit ihre Lehrer und Schulen bewerten. Auf einer Skala von 1 bis 5 können sie in Kategorien wie Fairness, Pünktlichkeit oder Durchsetzungsvermögen insgesamt 90.000 in der Datenbank gelistete Lehrer einordnen. Und das jeden Tag neu.

"Leistungen honorieren"

Der Grund für die Entwicklung der App: Gute Leistungen werden honoriert, Schwächen aufgezeigt. Während diese Neuheit viele Schüler freuen dürfte, ist die Lehrergewerkschaft empört, denn damit würden Lehrer diffamiert, heißt es. Hadrigan sei über diese Reaktion überrascht gewesen, denn die Lehrergewerkschaft habe schon mit rechtlichen Schritten gedroht, bevor die App überhaupt vorgestellt wurde. Eine Diffamierung der Lehrer sei laut dem 17-Jährigen gar nicht möglich, denn es gebe keine Kommentarfunktion, die Bashing oder Mobbing ermöglichen würde.

Alle Eingabeoptionen seien vordefiniert. Bei schlechteren Bewertungen können Schüler zudem spezifizieren, in welchem Bereich Mängel herrschen. „Auch diese Kategorien sind vordefiniert“, versichert Hadrigan der futurezone.

"Die Summe machts aus"

Hat ein Schüler ein schlechtes Verhältnis zu einem Lehrer, schade dies der Gesamtbewertung nicht, denn: „Die Summe machts aus“, so Hadrigan. Ist jedoch Allgemeinbewertung schlecht, so würden sich Lehrer motivieren, besser zu werden, meint er. Die besten Schulen und Lehrer werden dann in der App angezeigt. Schüler können nur Lehrer an ihrer aktuellen Schule bewerten. Nach einem Schulwechsel ist es nicht möglich, die alten Lehrer weiterhin zu bewerten.