Apple-Gründer Steve Wozniak: "Snowden ist ein Held"

Den Hard- und Software-Firmen sei jedenfalls nicht zu trauen. “Ich weiß auch nicht, ob Apple vertrauenswürdig ist, keiner kann das sagen. Ob die von der NSA genutzten Hintertüren absichtlich oder durch Fehler entstanden sind, kann nur geraten werden”, muss selbst der Anteilseigner von Apple eingestehen. Eine Lösung wäre es, wenn Firmen wie Microsoft oder Apple Verschlüsselungstechnologie von Grund auf in ihre Systeme integrieren würden. “Darauf warte ich schon 15 Jahre lang, das wollen die Unternehmen aber scheinbar nicht. So bleibt der Durchschnittsuser den Starken und Mächtigen ausgeliefert”, so Wozniak.

Die EU sei den USA hier mit ihren Bestrebungen für eine gesetzliche Regelung voraus, so der US-Bürger. “Ich wünschte, die USA würden die EU hier kopieren, und digitale Grundrechte sichern. Heute ist leider alles im Netz öffenlich, das hätten wir uns damals nie erträumt, als wir mit Apple angefangen haben.” Bereuen tue er aber nichts, so Wozniak, es brauche aber einiges an Arbeit, um die Dinge wieder geradezubiegen. Die Politik habe leider meist keine Lösungen parat und blockiere eher positive Entwicklungen. “Snowden ist ein Held für mich. Ich glaube fest an die Freiheit und Snowden hat sein Leben aufgegeben, um sie zu schützen. Hier wurde die Verfassung verletzt und er ist aufgestanden, um das anzuprangern”, sagt Wozniak.

Die Zustände, die Snowden zu seinen Veröffentlichungen getrieben haben, stehen allem entgegen, für das die Gründer der Computerrevolution eingetreten sind. “Das Internet stand in seinen Anfängen für Freiheit. Jetzt ist es im Besitz von Partikularinteressen und wird überwacht. Der Zugang zu einem freien Internet sollte zu den Grundrechten jedes Menschen gehören”, kritisiert der Woz. Als einen Kämpfer für ein freies Internet sieht sich der Tüftler aber nicht. “Ich habe keine Mission, sondern versuche, Spaß am Leben zu haben.”