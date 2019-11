Apple: "Kinder mit Chromebooks werden keinen Erfolg haben"

Die vergleichsweise günstigen Chromebooks aus dem Hause Google sind Apple schon länger ein Dorn im Auge. Im Notebook-Segment erfreuen sich die Chromebooks großer Beliebtheit, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Apple Marktanteile an die Konkurrenten verloren hat.

In einem Interview mit Cnet lässt Apples Marketingchef Phill Schiller nun diesbezüglich mit einer kontroversen Aussage aufhorchen. Angesprochen auf die wachsende Beliebtheit von Chromebooks in Klassenzimmern, hat Schiller eine eindeutige Meinung.