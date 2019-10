Google stellt Macbook-Konkurrenten Pixelbook Go vor

Hush Keys

Die Tastatur soll sich laut Medien, die das Gerät vorab ausprobiert haben, sehr gut anfühlen. Google setzt hier angeblich auf besonders stille "Hush Keys".

Je nach Ausführung hat man die Wahl zwischen FullHD und 4K-Display. Es sind zwei USB-C-Anschlüsse an beiden Seiten vorhanden. Außerdem gibt es eine 3,5mm Kopfhörerbuchse.

In Österreich dürfte das Notebook vorerst nicht verkauft werden. In den USA liegt der Einstiegspreis bei 649 Dollar. Das Pixelbook Go wird in zwei Farben verkauft, "Just Black" und "Not Pink".