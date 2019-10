Googles neuer Laptop sieht wie ein MacBook aus

Die Ähnlichkeit zu Apples MacBook ist dabei kaum zu übersehen. 9to5Google geht davon aus, dass das Pixelbook Go zu „ Googles MacBook“ erklärt werden wird. Damit die Ähnlichkeit nicht allzu groß ist, hat das Pixelbook Go eine gerippte Unterseite in einer kräftigeren Farbe als das Aluminiumgehäuse.

Das Pixelbook Go hat zwei USB-C-Anschlüsse. Das Tippen soll sich gut anfühlen. 9to5Google hat auch gleich die kompletten Spezifikationen für das Pixelbook Go veröffentlicht: