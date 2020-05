Apple lässt Saphir-Glas in USA produzieren

Apple macht einen weiteren kleinen Schritt zur Produktion im Heimatland. Der iPhone-Konzern baut seine Fertigung in den USA mit einer Fabrik für Saphir-Glas aus. Das Werk im Bundesstaat Arizona soll über 700 Mitarbeiter haben, wie der Produktionspartner GT Advanced Technologies am späten Montag mitteilte. Saphir-Glas ist besonders kratzfest und wird von Apple zum Beispiel zum Schutz der Kameras und im Fingerabdruck-Sensor des neuen iPhone 5s benutzt.

Die spannende Frage ist, warum Apple das Saphir-Glas in den USA produzieren lässt: Alle Geräte, in denen es zum Einsatz kommt, werden derzeit in Asien herstellt und es erscheint wenig sinnvoll, die Bauteile aus Amerika liefern zu lassen. Damit könnte das Werk auf die Produktion eines künftigen neuen Produkts in den USA hinweisen, wie etwa einer Smartwatch, über die viel spekuliert wird. Saphir-Glas wird oft in Uhren benutzt. So etwa auch bei der Samsung-Smartwatch Galaxy Gear.

Es ist der zweite Schritt von Apple zur Fertigung im Heimatmarkt - der neue Profi-Computer Mac Pro, der im Dezember auf den Markt kommt, wird in Texas zusammengebaut. Allerdings sind die mindestens 3.000 Dollar (2.221 Euro) teuren Rechner kein Massenprodukt. Auch der Konkurrent Google probiert die Fertigung im Heimatland aus: Das Smartphone Moto X der Tochter Motorola wird ebenfalls in Texas zusammengebaut. Ein Großteil der Bauteile kommt allerdings aus Asien.