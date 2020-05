iOS 9: Schlauere Siri und Multitasking für das iPad

Siri für Apples mobiles Betriebssystem iOS 9 erhält ein neues User-Interface und bringt neue Funktionen mit. Das System soll in der Lage sein, Aktivitäten und Bedürfnisse der Nutzer vorherzusehen. User sollen dem System sagen können: "Erinnere mich daran, den Kaffee vom Autodach zu nehmen, wenn ich einsteige". Durch das neue "Proactive"-System soll Siri erkennen, wann solche Befehle schlagend werden - in diesem Fall, wenn man vorher mit dem Auto bei Starbucks stehengeblieben ist.

Siri soll lernen können, wann Musik gefordert ist. Als Beispiel nannte Apple, dass eine bestimmte Playlist am iPhone automatisch gestartet wird, wenn man Kopfhörer einsteckt. Allerdings nur dann, wenn man dies in der Früh macht, bevor man sein tägliches Lauftraining absolviert. Sitzt der User hingegen am Steuer, erkennt Siri das und startet ein Hörbuch.

Wie Google Now kann Siri jetzt auch Terminerinnerungen geben, die den Verkehr und die darauf basierende Anfahrtszeit berücksichtigen. Das System soll sogar in der Lage sein, unbekannten Anrufern in einigen Fällen Nummern auf Basis von E-Mail-Verkehr zuzuweisen. Wie genau das funktioniert, hat Apple noch nicht erklärt.

E-Mail-Einladungen werden direkt in den Kalender übernommen. Die Suche bekommt eine neue Programmierschnittstelle, die es erlaubt Inhalte, die sich in Apps befinden, zu erfassen. Eine Siri-Suche nach "Kartoffel" kann etwa direkt zu einem Rezept in einer App führen.