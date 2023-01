Apple Watch löst unabsichtlich Polizeieinsatz aus

Siri schaltete sich während einer Sportstunde ein und sendete einen Notruf an die australischen Einsatzkräfte.

Noch problematischer wurde die Situation, weil der Trainer mehrfach zur Motivation laut " good shot " und "nice shot" rief. Gemeint war das als Lob an die trainierende Person, weil eine Übung gut durchgeführt wurde - am anderen Ende der Leitung interpretierte die Notfallzentrale das Wort "shot" aber als "Schuss" und vermutete einen möglichen Selbstmordversuch oder Amoklauf.

Ein Fitnesstrainer hatte während eines Sportkurses wiederholt "1-1-2" gerufen. Er trug eine Apple Watch 7 , die Siris Notfall-Funktion integriert hat. Dafür muss die Seitentaste der Uhr länger gedrückt werden, was wohl beim Training unabsichtlich mit dem Handgelenk ausgelöst wurde. In Australien ist die Nummer 112 für Notfälle reserviert, weshalb das Assistenzsystem einen Anruf startete.

Eine kuriose Situation löste in Sydney , Australien, fälschlicherweise einen Polizeieinsatz aus. Während einer Sporteinheit hatte sich Siri aktiviert und einen SOS-Notruf ausgesendet. Das berichtet die Nachrichtenplattform news.com.au .

Innerhalb kürzester Zeit erreichten etwa 15 Einsatzkräfte und mehrere Krankenwagen das Sportstudio. Niemand wurde verletzt, da das Missverständnis nach einer kurzen Befragung des ahnungslosen Trainers aufgeklärt werden konnte. Dieser hatte den Notruf bis dahin nicht bemerkt.

SOS-Funktion kontaktiert Rettung und Notfallkontakte

Die Notruf-SOS-Funktion der Apple Watch ruft automatisch die lokalen Rettungsdienste an, wenn die Seitentaste gedrückt gehalten wird oder nach kurzem Drücken der Notruf-Schieberegler gezogen wird. Die Standortdaten werden dann automatisch übermittelt und nach dem Anruf per Textnachricht an die Notfallkontakte gesendet.