Argentinier hat Googles Webadresse für 2,40 Euro gekauft

Ein 30-jähriger Webdesigner war kurzzeitig in Besitz der argentinischen Google-Domain.

Aufgrund eines Fehlers war die argentinische Google-Domain Google.com.ar am vergangenen Mittwoch kurzzeitig zum Kauf verfügbar. So kam sie auf legale Weise in den Besitz eines 30-jährigen Webdesigners aus Buenos Aires.

„Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich sie kaufen könnte“, sagt der 30-Jährige gegenüber der BBC. Google bestätigte den Kauf des Mannes.

Ihm zufolge habe er an dem Tag mehrere WhatsApp-Nachrichten von Bekannten erhalten, dass sie nicht mehr auf Google zugreifen können. Der Webdesigner ging daraufhin auf die Website des argentinischen Network Information Center (NIC) und fragte die besagte Domain ab. Die wurde als verfügbar angezeigt.