Assassination Markets: Mit Kryptogeld auf Auftragsmorde wetten

Die Non-Profit-Organisation Forecast Foundation will mit dem Krypto-Markt Augur die großen Fragen voraussagen, die die Welt bewegen. Möglich soll das dadurch sein, dass die Mitglieder der Plattform mit Kryptowährungen auf Ereignisse wetten. Der mögliche Gewinn orientiert sich an der Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt. Durch das Volumen an Wetten soll eine Schwarmintelligenz sichtbar werden, mit der man die Ereignisse vorhersehen könne. Mit ihrem Prinzip ist die Organisation auch bereits beim Wiener Start-up-Festival Pioneers aufgetreten.