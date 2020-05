Auch Paketdienst UPS erwägt Zustellung per Drohne

Dass es auf dem Weg zum Drohnen-basierten Lieferservice auch abseits von Technik und Gesetzen enorme Hürden zu überwinden gibt, verschweigen sowohl Amazon als auch UPS. Schlechtes Wetter, bösartige Nachbarn mit Luftdruckgewehren, Schäden durch herabstürzende Pakete oder Drohnen, Gewichtsbeschränkungen, Zweifel an der ökonomischen Sinnhaftigkeit, fehlende Quittier-Möglichkeiten, mangelnde Reichweite, fehlende Lager-Infrastruktur und der Mangel an geeigneten Übernahme-Orte sind nur einige der Probleme, die eine Umsetzung der Drohnen-Lieferanten aus heutiger Sicht unwahrscheinlich machen. Aus PR-Sicht sind solche Ankündigungen in der Vorweihnachtszeit jedenfalls vielversprechend.