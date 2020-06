Aus für A1 Music: Real Networks liefert keine Songs mehr

Wie A1 in seinem Store A1 Music ankündigt, wird der Dienst mit 6. Mai geschlossen. Über A1 Music konnten Kunden seit 2009 Mainstream-, aber auch Indie-Labels-Songs ohne Kopierschutz erwerben. Wie A1-Sprecherin gegenüber der futurezone bestätigte, wird der Dienst in Kürze eingestellt. Als Grund gab sie an, dass Real Networks, das als Servicepartner fungierte, aus dem Geschäft aussteige.