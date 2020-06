Australisches Theaterstück über Julian Assange

Das Leben von WikiLeaks-Gründer Julian Assange soll jetzt in seiner Heimat Australien auf die Bühne gebracht werden. Die Proben für das Theaterstück „ Stainless Steel Rat“ („Edelstahl-Ratte“) des preisgekrönten Dramatikers Ron Elisha sollen in den kommenden Tagen in Sydney beginnen, wie die Zeitung „Sun-Herald“ am Sonntag berichtete.

Erzählt wird die Geschichte eines Regisseurs, der einen Film über Assange dreht. Neben dem WikiLeaks-Gründer selbst sollen dem Bericht zufolge auch US-Präsident Barack Obama und die Schwedin, die Assange sexuelle Nötigung vorwarf, darin vorkommen. Regisseur Wayne Harrison sagte, das Stück sei „skurril, lustig und kontrovers“. Es gehe um die „fesselnde Geschichte eines Australiers, der gerade die Welt verändert“.

Assange ist der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, die Depeschen der US-Diplomatie sowie geheime US-Unterlagen zu den Einsätzen in Afghanistan und im Irak im Internet veröffentlichte. Damit zog er den Zorn der Regierung in Washington auf sich. Die USA prüfen rechtliche Schritte gegen den 39-jährigen Australier, gegen den in Schweden wegen Verdachts der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung ermittelt wird. Assange sieht die Vorwürfe als Teil eines Komplotts gegen ihn und befürchtet eine Ausweisung in die USA.