Killerdrohne griff erstmals Menschen ohne Befehl an

Eine autonome Militärdrohne soll laut einem UN-Bericht im März 2020 ohne Anweisung einen Soldaten in Libyen gejagt und attackiert haben.

Eine Militärdrohne könnte laut einem Bericht der Vereinten Nationen zum ersten Mal autonom einen Menschen angegriffen haben, berichtet der New Scientist.

Konkret soll ein Kargu-Quadcopter des Herstellers STM bei einem Gefecht zwischen libyschen Regierungstruppen und einer abtrünnigen Militärfraktion im März 2020 ohne menschlichen Befehl einen Soldaten attackiert haben, der sich auf der Flucht befand.

Details noch unklar

Die tödlichen autonomen Waffensysteme seien so programmiert worden, dass sie Ziele angreifen, ohne dass eine Datenverbindung zwischen dem Betreiber und der Drohne erforderlich sei, heißt es in dem Bericht des UN-Expertengremiums. Die Drohne, die Kameras und künstliche Intelligenz zur Identifikation ihrer Ziele einsetzt, dürfte also die Attacke auf den flüchtenden Soldaten autonom eingeleitet haben.

Die Kargu-2-Drohnen des türkischen Herstellers sind für assymetrische Kriegsführung und Anti-Terror-Operationen konzipiert und mit einer Sprengladung ausgestattet, die beim Aufprall bzw. beim Kontakt mit dem Ziel explodiert.

Da die vollständigen Details des Vorfalls noch nicht veröffentlicht wurden, ist unklar, ob es bei der Attacke Opfer gab, heißt es in dem Bericht von New Scientist.