Banking-Ideen: Geldschein-App, Karte mit QR-Code, Finanzen

User hagerj78 schlug vor, eine App zu entwickeln, mit deren Hilfe Euro-Geldscheine auf deren Echtheit überprüft werden können. Dazu solle etwa die Handykamera eingesetzt werden. Wie etwa User Mohnblum richtigerweise anmerkte, entspricht eine derartige Überprüfung derzeit nicht den Sicherheitsstandards der Europäischen Zentralbank, die ihrerseits die Kriterien Fühlen - Sehen - Kippen zur Überprüfung vorsieht, die Kamera aber wohl nur den Aspekt "Sehen" abdeckt. User rauch89 schlug daher einen NFC-Tag in Scheinen vor, der in Zukunft von einer Handy-App ausgelesen werden könnte.

Wir finden die Idee, ungeachtet der noch nicht ganz ausgereiften Umsetzungsmöglichkeiten, in jedem Fall interessant. Und wie auch User Mohnblum ebenfalls anmerkt, geht die Entwicklung von Smartphones und Technologie so rasant weiter, dass in einigen Jahren auch völlig neue Sensoren zum Einsatz kommen könnten, die eine Überprüfung von Geldscheinen möglich macht.

