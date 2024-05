Neues iPad Air im Hands-on: Großes Apple-Tablet ohne Premium-Preis

Auch die günstigeren iPad Airs kommen in neuen Varianten. Wir durften sie schon ausprobieren.

Nicht nur die teuren iPad Pros haben am Dienstag neue Varianten bekommen. Auch das iPad Air wurde neu aufgelegt. Und obwohl Apple natürlich vorwiegend die Pro-Schiene angepriesen hat, braucht sich das Air nicht zu verstecken - im Gegenteil.

Erstmals kommt das iPad Air heuer in 2 Größen. Einerseits in der gewohnten 11-Zoll-Version, zusätzlich gibt es nun auch eine 13-Zoll-Variante. Diese Größe kannte man bislang nur vom iPad Pro. Wenn man also ein Apple-Tablet jenseits der Standard-Größe wollte, musste man auf die teuerste Schiene aufspringen.

Kenn ich doch von wo

Wer das große iPad Pro der bisherigen Generation schon mal in Händen gehalten hat, der hat auch schon einen ganz guten Eindruck vom neuen Air gewonnen. Die beiden Geräte fühlen sich ähnlich an.

Den deutlichsten Unterschied dürfte das Gewicht machen. So ist das neue Air in der Wi-Fi-Version ganze 65 Gramm leichter als das große Pro aus 2022. Das sind immerhin rund 10 Prozent. Zudem ist es 0,3mm dünner.

