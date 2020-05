Banking-Ideen: Mahnspesen-SMS, Webcam und neue TANs

User Jini schlug im s Lab vor, dass man Zahlscheine bzw. QR-Codes von Rechnungen nicht nur mit dem Handy, sondern auch am PC scannen können sollte. Als Begründung gab er an, dass die weitere Bearbeitung am PC mit Tastatur um einiges angenehmer als auf dem Smartphone sei.

Angesichts der Tatsache, dass praktisch alle Notebooks und All-in-One-Computer sowie teilweise sogar Monitore mit Kameras ausgestattet sind, wäre es begrüßenswert, wenn diese Webcams noch besser für Banking-Features genutzt werden können. Die Idee, Zahlscheine und QR-Codes nicht nur am Handy scannen und auslesen zu können, findet die futurezone-Redaktion gut.

Zur Idee im s Lab