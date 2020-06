Beleidigender Tweet kostet PGA-Präsident Bishop den Job

Ted Bishop ist als Präsident der Golfer-Organisation PGA abgewählt worden. Der Vorstand habe beschlossen, sich von Bishop zu trennen, teilte der Verband am Samstag mit. "Seine Bemerkungen sind nicht vereinbar mit der Politik unserer Organisation", hieß es. Der Ex-Golfer war unter Druck geraten, nachdem er am Donnerstag auf Twitter und Facebook den englischen Golfer Ian Poulter beleidigt hatte.

Bishop hatte den fünffachen Teilnehmer des Ryder Cups als "kleines Mädchen" verhöhnt, weil dieser den Golfer Nick Faldo in seiner Biografie kritisiert hatte. Bishop erklärte am Freitagabend (Ortszeit) in einem Statement, der Vorstand habe ihn zum Rücktritt aufgefordert. Er habe abgelehnt, wollte sich erklären und entschuldigen. Danach habe der Vorstand ihn abgewählt.