Bericht: Google zahlt 25 Mio. Dollar an Adblock Plus

25 Millionen US-Dollar (18,45 Millionen Euro) zahlt Google dafür, dass Adblock Plus, die beliebteste Reklameblockiersoftware der Welt, die Anzeigen des Google-Werbenetzwerks nicht mehr herausfiltert. Das hat Sascha Pallenberg angeblich aus Insiderquellen erfahren. Amazon und Ebay sollen demnach zusammen ebenfalls rund fünf Millionen Dollar (3,7 Millionen Euro) an die deutsche Firma Eyeo, die hinter dem Werbeblocker steht, bezahlen. Yahoo gehört ebenfalls zu den zahlenden Kunden des Werbeblockers. Eyeo selbst will sich zur Höhe der Zahlungen nicht äußern, gegenüber der FAZ sagt ein Informant aus Unternehmenskreisen, die Pallenberg-Zahlen seien falsch. Auf Anfragen der futurezone gab es bislang keine Reaktion.

Laut Angaben von Eyeo ist Adblock Plus seit seiner Erschaffung 2006 über 250 Millionen Mal heruntergeladen worden. Schätzungen über die Zahl der aktiven Nutzer gehen weit auseinander, da Adblock Plus als Add-on für verschiedene Browser und diverse Plattformen verfügbar ist. Zwischen 30 und 60 Millionen aktiven Geräten mit der Software soll es geben. Zweck von Adblock Plus ist es, seine Nutzer vor nervenden Werbeeinschaltungen im Internet zu schützen. Seit Ende 2011 wird aber nicht mehr einfach sämtliche Reklame blockiert. Werbetreibende Unternehmen können sich seither für das "Akzeptable Werbung"-Programm von Eyeo anmelden.