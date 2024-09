Bester Blick auf Chinas neuen Flieger für elektronische Kriegsführung

Bei der Übung Falcon Strike in Thailand war ein selten zu sehendes Flugzeug in der Luft. Der genaue Zweck ist geheim.

Das chinesische Flugzeug Y-9LG wurde bisher nur selten gesichtet, doch nun ist es in Aktion bei Militärübungen in Thailand fotografiert worden. Die Maschine ist Teil von Chinas Flotte an Spezialflugzeugen und eine Variante der Shaanxi Y-8/Y-9, wie TWZ berichtet.

Langstrecken-Störplattform

Wozu das Flugzeug genau dient, ist nicht bekannt. Laut Naval News wird jedoch spekuliert, dass die Y-9LG zur elektronischen Kriegsführung eingesetzt wird und als eine Art Störplattform dient – konkret bestätigt ist dies allerdings nicht. Es könnte sich auch um ein verbessertes Frühwarnsystem mit zusätzlichen Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung handeln.