Betrunkener Tesla-Fahrer gibt nach Unfall Autopilot die Schuld

Ein Tesla Model S hat am Samstag in San Jose, Kalifornien, einen Einsatzwagen der Feuerwehr gerammt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Fahrer behauptet, er „dachte, das Model S war im Autopilot-Modus“. Die Polizei nahm ihn jedoch wegen Verdacht auf Trunkenheit am Steuer fest.