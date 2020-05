Biernominierung: Umstrittenes Trinkspiel erobert Facebook

Neben dem Trinken geht es in erster Linie darum, dieses besonders lustig oder kreativ in Szene zu setzen. Während die Biernominierung, die bei uns gerade an viraler Fahrt gewinnt, bislang mit relativ harmlosen und durchaus witzigen Videospots punkten kann, warnen Jugendschützer und Behörden in anderen Ländern bereits vor dem überbordenden Trend. Denn in immer verrückteren und auch gefährlicheren Aktionen versuchen Nominierte ihre Herausforderer zu übertrumpfen und sich so im Web zu beweisen.