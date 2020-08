Bill Gates: "Ich war so neidisch auf Steve Jobs"

Die komplizierte Beziehung von Bill Gates und Steve Jobs ist gut dokumentiert. Die Rivalität zwischen den beiden konkurrierenden Konzernen Microsoft und Apple führte in Kombination mit der sehr verschiedenen Persönlichkeit der beiden Tech-Pioniere immer wieder zu Reibereien. Gleichzeitig trafen sich die Pfade der Gründer und ihrer Firmen im Laufe der Zeit immer wieder, um miteinander zu kooperieren und so die Technologiebranche gemeinsam ein Stück weiterzubringen.

"Er war ein Genie"

In einem Podcast gab Gates nun ungewöhnlich offen Einblick in die Hassliebe, die er für den Apple-Gründer empfand. "Jobs war ein Genie, vor allem als er zu Apple zurückkehrte", sagte Gates. Niemand sonst hätte die am Rand des Abgrunds befindliche Firma so herumreißen können und auf die Erfolgsstraße zurückführen wie er, ist Gates überzeugt. "Ich hätte das jedenfalls nicht geschafft."