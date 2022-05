Bill Gates verrät, welches Smartphone er verwendet

In einem Reddit-AMA ("Ask Me Anything") wurde der Microsoft-Mitgründer Bill Gates gefragt, welche Smartphone er nutzt. Dabei hat er sich als Samsung-Konsument offenbart. Konkret nutzt er seiner eigenen Aussage nach das Galaxy Z Fold 3. „Ich habe ein Android Galaxy Z Fold 3. Ich probiere immer andere“, führt er aus. Das faltbare Handy und ein tragbarer PC würden für ihn ausreichen - mehr benötige er nicht.

Die meisten Fans dürften wohl eher mit einem Surface Duo 2 von Microsoft gerechnet haben. Ganz so abwegig ist seine Präferenz aber nicht. Denn Samsung und Microsoft legen eine lange Partnerschaft im Smartphone-Sektor an den Tag, schreibt Androidauthority.