Bill Gates: "Elon Musk könnte Twitter tatsächlich schlechter machen"

Die Skepsis von Gates dreht sich hauptsächlich um das Thema Falschinformationen in sozialen Netzwerken und um die Frage, wie man Fake News auf Social-Media eindämme könne. "Musk könnte es tatsächlich schlechter machen. Es ist nicht ganz klar, was er vorhat", sagt Gates am Rande des Events.

Musk will Twitter möglichst inklusive machen

Musk hat sich vor einigen Tagen auf der Gala des New Yorker Metropolitan Museums zu seinem Twitter-Vorhaben geäußert: "Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen und es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser macht", so der Telsa-CEO.