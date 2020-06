Bitcoin-Börse MtGox richtet Telefonhotline für Kunden ein

Die in schwere Turbulenzen geratene Bitcoin-Börse MtGox hat am Montag eine Telefonhotline für besorgte Kunden freigeschaltet. Unter der japanischen Nummer würden "alle Fragen" beantwortet, teilte die in Tokio ansässige Firma auf ihrer Internetseite mit.

In Kürze werde zudem "ein Überblick über die Situation" auf der Webseite veröffentlicht. Dem Handelsplatz für die virtuelle Währung waren 750.000 Bitcoins von Kunden und 100.000 eigene Exemplare abhanden gekommen. Der Gesamtwert der verschwundenen Bitcoins belief sich nach Wechselkursen von Montagmorgen auf rund 350 Mio. Euro.